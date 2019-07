Momox und ReBuy: Altkleiderhändler mit Nerd-Qualitäten

Eher simpel mutet hingen das Innere des Lagers in Neuenhagen an, das ungefähr so groß ist wie drei Fußballfelder. Professionelle Hochregale und Sortierroboter sucht man hier vergebens, stattdessen reiht sich Ikea-Regal an Ikea-Regal. Zwei Arbeiter bauen am Rande der Halle gerade weitere auf. „Wir sind wahrscheinlich einer der größten Ikea-Kunden in Deutschland“, erzählt Carsten Preßl, der den Standort leitet. „Beim Aufbau des Lagers in Leipzig haben wir mal derart viele Ivar-Regale gekauft, dass diese für einige Zeit in ganz Deutschland vergriffen waren.“ Hinter der behelfsmäßig wirkenden Konstruktion steckt eine ganz pragmatische Kalkulation: Die Regale von Ikea seien einfacher aufzubauen, die einzelnen Reihen sind flexibler anzupassen und günstiger als die selbst gebauten, die Momox früher verwendet hat.