Momox und ReBuy Altkleiderhändler mit Nerd-Qualitäten

Anschließend prüft ReBuy, ob das Smartphone noch ordentlich aussieht – oder die Hülle Kratzer und Dellen aufweist. Auch diesen Schritt, den derzeit noch Menschen erledigen, sollen dereinst Maschinen übernehmen. Daran tüfteln unter anderem die 40 Softwareentwickler in dem 500-Mann-Unternehmen. „Unsere Vision lautet: Ein Kunde legt sein Smartphone in Terminals, die etwa am Flughafen oder Bahnhöfen stehen, und erfährt nach einer Minute, welche Summe er für das Gerät erhält“, so Gattner. In ein bis zwei Jahren, schätzt er, läuft die optische Bewertung per Algorithmus; die Terminals kommen in drei bis fünf Jahren.



Bei Momox erledigen Maschinen zwar nicht die Arbeit in den Lagern, wohl aber die komplexe Kopfarbeit dahinter. Die künstliche Intelligenz, die beim An- und Verkauf von Tommy-Hilfiger-Jeans, Harry-Potter-Büchern oder Hangover-DVDs das richtige Timing und den passenden Preis erkennt, hat das Unternehmen selbst programmiert.