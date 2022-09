Nach Angriff auf Nord Stream 1 und 2 Ist Deutschland vor russischen Hackern sicher?

Wer die digitale Gefahrenlage in den vergangenen Jahren aufmerksam beobachtet hat, weiß um die Bedrohung von Exploits, Advanced Persistent Threats (APT) oder Wipern aus dem Internet. Und konnte ahnen, dass russische Hacker sie im Falle eines Krieges einsetzen würden: „Die Russen haben in der Ukraine schon mehrfach gezeigt, dass sie in der Lage sind, ein Stromnetz völlig lahmzulegen“, sagt etwa der Energiesicherheitsexperte Frank Umbach von der Universität Bonn.

Und nicht nur dort.



Einer der weltweit schwerwiegendsten Cyberangriffe der vergangenen Jahre, die NotPetya-Attacke 2017, war bereits gegen die Ukraine gerichtet. Und sie verursachte auch in Deutschland noch immense Schäden. Kollateralschäden. Wie in jedem Krieg. „Unternehmens-IT und Produktionssysteme werden immer stärker vernetzt“, warnt etwa Tim Berghoff, Cybersicherheitsspezialist beim IT-Sicherheitsdienstleister G Data. Damit wachse auch das Risiko, dass Hacker und Saboteuren nicht bloß Rechner verschlüsseln oder sensible Daten stehlen. „Wenn es ihnen gelingt, beispielsweise in die Steuerungssysteme von Chemiefabriken oder Energietransportleitungen einzugreifen, dann ist nicht mehr auszuschließen, dass Angreifer diese Anlagen manipulieren – bis hin zur Zerstörung der Infrastruktur.“