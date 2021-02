Nach Bezos' Rückzug bei Amazon Wird Jeff Bezos der neue Bill Gates?

Zwar erfolgte auch Gates' Rückzug bei Microsoft in mehreren Schritten. Doch als er 2008 seinen letzten Posten im Management des Software-Konzerns aufgab, war klar, dass er sich künftig voll der Arbeit in seiner Stiftung widmen werde. Jeff Bezos hingegen will nach seinem nun angekündigten Rücktritt als Amazon-Vorstandschef weiterhin in seinem Unternehmen mitmischen. Er bleibt als sogenannter Executive Chairman eine Art geschäftsführender Aufsichtsrat und werde „in wichtige Amazon-Projekte involviert bleiben“, kündigte Bezos in einem Schreiben an die Mitarbeiter an.