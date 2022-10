Nach Böhmermann-Recherche Wird BSI-Präsident Schönbohm zum Bauernopfer?

Auf WirtschaftsWoche-Anfrage bestätigt TeleTrust-Geschäftsführer Holger Mühlbauer, dass der Verband das Bundeswirtschaftsministerium bereits im März auf die Hintergründe von Protelion hingewiesen und auf eine Klärung des Vorgehens unter anderem mit dem Innenministerium gedrängt habe. „Es ist in unserem Sinne, dass 'IT Security made in Germany' nicht durch Verbindungen in russische Geheimdienstkreise diskreditiert wird“, so Mühlbauer.