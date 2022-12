Nach Protesten in San Francisco Polizei darf Roboter doch nicht zum Töten einsetzen – vorerst

Das ursprüngliche Votum der Polizeiaufseher führte zu Protesten, denen sich drei Mitglieder des Gremiums anschlossen, die von Anfang an dagegen gestimmt hatten. Am Montag versammelten sich Dutzende Demonstranten vor dem Rathaus und forderten: „Keine Mord-Roboter“. Gremiumsmitglied Dean Preston sagte, die Menschen in San Francisco wollten keine solchen Maschinen in ihrer Stadt. „Wir sollten an Möglichkeiten arbeiten, den Einsatz von Gewalt durch die örtliche Polizei zu verringern, anstatt ihr neue Geräte zum Töten von Menschen zu geben“, sagte er.