Nach Super-GAU der Notfallkommunikation Lehren aus der Flut? Fehlanzeige!

Seit Stunden schon ergießt sich das Gewitter bereits über dem Südwesten Nordrhein Westfalens und dem Norden von Rheinland-Pfalz, als das sonst so friedliche Flüsschen Erft am späten Nachmittag des 14. Juli 2021 auch in Euskirchen ihr Bett verlässt und sich die Sturzfluten quer durch die Straßen der Kreisstadt ergießen. Hier, wie an so vielen Orten entlang von Erft und Ahr, Inde und Swist, Wupper und Mosel, lösen die Gewitterstürme vor einem Jahr die größte Flutkatastrophe der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland aus. Mehr als 180 Menschen verlieren ihr Leben.