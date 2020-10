Nähmaschinen, Flugzeuge und Schuhsohlen Sechs überraschende Produkte von Zulieferern und Autobauern

Zu Beginn seiner Unternehmensgeschichte stellte Michelin unter anderem Gummibälle und Bremsklötze für Kutschen her. Auch heute zählt neben Reifen, Straßenkarten und Restaurantführern die Gummiproduktion zum Kerngeschäft. So verwundert es auch nicht wirklich, dass das Unternehmen seit einigen Jahren in die Entwicklung und Herstellung von Gummisohlen eingestiegen ist. Schließlich weisen Reifen und Schuhe einige Gemeinsamkeiten auf. Sowohl die Pneus als auch die Fußbekleidung sind die einzige Verbindung zur Straße, beide benötigen Gummimischungen, müssen Kräfte übertragen und für guten Grip sorgen. Allerdings lassen sich Erfahrungen aus der Reifenentwicklung nicht 1:1 auf Schuhsohlen übertragen. Schulsohlen benötigen andere Mischungen, Profile und Laufflächen als Reifen.

Bild: Michelin