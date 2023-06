Neuer Bitkom-Chef Kampfsportler mit der Vorliebe fürs „gnadenlose“ Vorgehen

In einer kurzen Eröffnungsrede betonte Wintergerst seinen Wunsch, die Digitalisierung in Deutschland insgesamt voranzutreiben. „Dass eine Transformation funktionieren kann, wenn man es will, weiß ich von Giesecke+ Devrient“, so der neue Bitkom-Präsident. Dafür müsse man vor allem seine Ziele klar kommunizieren – und dann gnadenlos verfolgen. „Genau dieser Nordstern in der deutschen Digitalpolitik fehlt“, betonte Wintergerst – ließ aber im Gespräch im Nachgang offen, was genau jene wichtigen Ziele für ihn persönlich bedeuten. Dafür erbat er sich weitere drei Monate, um die neuen Ziele mit dem Bitkom-Präsidium abzustimmen.