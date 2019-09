Neuheiten Was von Apples iPhone-Event erwartet wird

08. September 2019

Auch diesen Herbst stellt Apple die neueste iPhone-Generation vor. Bild: imago images Bild:

Am 10. September ist es wieder so weit: Apple stellt bei einem Neuheiten-Event die neueste iPhone-Generation vor. Was ist dieses Jahr von dem neuen Modell zu erwarten?