Non-Fungible Token Die erste SMS der Welt wird als NFT versteigert

Wenn die erste SMS der Welt am Dienstag in Neuilly-sur-Seine bei Paris versteigert wird, wird sich einer ihrer Initiatoren 5500 Kilometer entfernt befinden: Der Programmierer Neil Papworth, der 1992 besagte Kurznachricht in England von einem Computer aus an ein Handy eines Vodafone-Kollegen verschickte, lebt inzwischen in Montreal. Was hält der heute 51-Jährige davon, dass die SMS ein digitales Abbild bekommt? „NFTs sind nicht so mein Ding, ich habe nie eins gekauft oder verkauft“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wenn Leute sowas kaufen wollen – warum nicht?“ Dass die Auktion Geld für einen guten Zweck einbringe und den Käufer glücklich mache, sei eine gute Sache.



