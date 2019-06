Online-Terminvergabe Doctolib füllt eine Lücke für Patienten und Praxen

Die jüngste Finanzierungsrunde erfolgte unter Führung des amerikanischen Finanzinvestors General Atlantic, der hierzulande unter anderem an dem aufstreben Mobilitätsdienstleister Flixbus beteiligt ist. In der ersten Runde waren unter anderem die US-Fondsgesellschaft Accel, die auch an Aktionär von Spotify oder Dropbox war, sowie der Einzelinvestor Ludwig Klitzsch, Chef und Inhaber der Gesundheitsgruppe Ideamed aus dem bayerischen Bad Wiessee, mit an Bord.



„Wir hatten in unseren medizinischen Versorgungszentren früher das Problem, dass wir in Stoßzeiten wie montagmorgens oder freitagnachmittags 40 Prozent der eingehenden Anrufe nicht annehmen konnten“, sagt Klitzsch der WirtschaftsWoche. Also probierte er Doctolib intern im Unternehmen aus. Als er nach wenigen Monaten deutliche Verbesserungen bemerkte, weitete er nicht nur die Nutzung in weiteren ambulanten Zentren aus, sondern auch die Beteiligung an Doctolib. „Das Potenzial ist jedenfalls enorm; in unseren eigenen medizinischen Zentren vergeben wir mittlerweile ein Drittel aller Termine online“, sagt Klitzsch.