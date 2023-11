OpenAI: ChatGPT-Macher lockt Entwickler mit neuen Funktionen und Rabatten

Entwickler erhalten den Angaben zufolge künftig die Möglichkeit, für bestimmte Aufgaben maßgeschneiderte Software-Bots, sogenannte GPTs, zu programmieren. Diese könnten zum Beispiel weitgehend eigenständig Flüge buchen. „Irgendwann werden Sie dem Computer einfach sagen, was Sie wollen, und er wird all diese Aufgaben für Sie erledigen“, sagte Firmengründer Sam Altman in seiner Eröffnungsrede.