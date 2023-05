OpenAI-Gründer Wann wird KI so schlau wie wir Menschen, Sam Altman?

Die großen Fragen des Lebens und des Universums klärt man am besten bei einem Bier. Etwa, ob Maschinen irgendwann einmal so schlau werden wie wir Menschen. Und es gibt derzeit wohl keinen Menschen auf der Welt, an den man diese Frage besser richten könnte, als an den schlanken, nach Student aussehenden Typ in blauer Jeans, T-Shirt und blauer Sweatjacke, der da am Donnerstagnachmittag in dem Veranstaltungssaal der TU München steht, eine Flasche Helles in der Hand.