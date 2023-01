OpenAI: Microsoft will angeblich zehn Milliarden Dollar in ChatGPT-Macher stecken

Microsoft plant eine milliardenschwere Beteiligung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Der Software-Hersteller wolle zehn Milliarden Dollar in OpenAI investieren und sich damit 49 Prozent an dem Anbieter der Chatbot-Software ChatGPT sichern, berichtete die Webseite „Semafor“ am Dienstag unter Berufung auf Insider. Damit würde das von Tesla-Chef Elon Musk mitgegründete Unternehmen mit 29 Milliarden Dollar bewertet.