PC-Hersteller Dell verzichtet angeblich ab 2024 auf chinesische Chips

Der US-Computerhersteller Dell will ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips mehr in seinen Geräten verbauen. Das Unternehmen habe seine Lieferanten aufgefordert, die Menge in China hergestellter Komponenten in seinen Produkten zu reduzieren, da Bedenken hinsichtlich der Spannungen zwischen den USA und und der Regierung in Peking bestehen, berichtete die japanische Zeitung „Nikkei“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag.