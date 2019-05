Persönliche Daten Das wissen Google und Apple über uns

Und auch der Blick in die entpackten Ordner verschafft „Thomas Google“ nur begrenzt Klarheit über die beim Onlinedienst gesammelten Daten. Längst nicht alle Informationen liegen dort in einem für Normalanwender nutzbaren Dateiformat vor. Klar, Fotos oder Textdokumente aus dem Online-Archiv lassen sich öffnen. Aber andere Informationen, etwa über gespeicherte Reiserouten oder verarbeitete Sprachbefehle sind in Dateitypen gespeichert, für deren Auswertung auf normalen PCs gar keine Anwendungsprogramme installiert sind – beispielsweise zum Lesen und Bearbeiten von json-Dateien. Und dann wieder finden sich in anderen Dateien bloß endlose Zahlen oder Buchstabenreihen, deren Sinn und Inhalt sich dem Betrachter gar nicht erschließen.



Google, so scheint es dem Redakteur, möchte sich nicht nachsagen lassen, irgendwelche gespeicherten Informationen zurückhalten zu wollen. Ob der Nutzer etwas damit anfangen kann, ist hingegen nachrangig. Und so lautet das Fazit von „Thomas Google“ nach der Durchsicht seiner online gesammelten Datenbestände: „Noch immer verwirrt, wenn auch auf höherem Niveau!“