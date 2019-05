Persönliche Daten Das wissen Google und Apple über uns

Es kann nun einige Tage dauern, bis Apple die Datenpakete verschickt. Irgendwann bekommt der Nutzer eine E-Mail mit einem Link, unter dem er sich die Informationen herunterladen kann. Wenn er auch Kopien all seiner Fotos angefordert hat, kann es sein, dass er sehr viele Pakete zum Download erhält. In unserem Fall, bei dem wir eine Paketgröße von maximal einem Gigabyte gewählt hatten, waren es am Ende 123 Einzelpakete allein mit persönlichen Fotos. Es empfiehlt sich also, die Option zur Datenpaketgröße lieber auf 25 Gigabyte zu setzen. Insgesamt waren es 95 Gigabyte an Daten, was eine kleinere Festplatte schnell an ihre Grenzen bringt. Ohne Fotos, E-Mails und Cloud-Dateien sind es dagegen leicht verdauliche 40 Megabyte.