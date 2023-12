Prestigeprojekt: Siemens arbeitet an effizienteren Chip-Fabriken für Intel

Prestigeprojekt für Siemens: Der Münchner Technologiekonzern unterstützt den US-Chipriesen Intel bei der Umstellung seiner Fabriken auf eine neue Produktionstechnik, die kleinere Chip-Strukturen ermöglicht. Bei der auf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit gehe es um eine höhere Effizienz in den Chip-Fabriken und dabei vor allem um eine verbesserte Energieeffizienz, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Um besser mit dem taiwanischen Marktführer TSMC mithalten zu können, nimmt Intel Milliarden in die Hand, um die Produktion auf die EUV-Lithographie umzustellen.