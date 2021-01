Probleme mit Bestandskunden SAP startet eine Charmeoffensive für die Cloud – die Kunden bleiben skeptisch

Dies fange bei einem transparenten Übergang von installierter Software – den sogenannten On-Premise-Lizenzen – in eine Cloud-Subscription an und gehe über einheitliche, transparente und schlanke Cloud-Verträge ohne versteckte Kosten bis hin zu einem möglichen späteren Ausstieg aus der Cloud. „Denn: Sollte sich aus irgendwelchen Gründen die Cloud als die falsche Entscheidung erweisen, müssen auch die möglichen Wege zurück in die On-Premise-Welt klar vorgezeichnet sein“, betont Henzler.



Christian Klein zumindest ist überzeugt, dass er durch seine neue Initiative gemeinsam mit seinen Kunden in immer neue Höhen aufsteigen kann. „130 Kunden testen das neue Angebot bereits“, so der SAP-Chef. Bereits in der zweiten Jahreshälfte sieht er nennenswerte Umsätze. Klein: „Ich erwarte eine weitere Beschleunigung unserer Cloud-Umsätze, die sollen sich laut unserer Mittelfristprognose bis 2025 fast verdreifachen.“



