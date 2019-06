Produktivität Vier Tipps gegen die E-Mail-Flut

Tipp 4: Du sollst nicht spammen

Manchmal sind wir schlicht selbst schuld an der E-Mail-Flut. Nachrichten werden dank der unkomplizierten Abläufe rasch mal hingeschludert. Es schleichen sich Fehler ein oder wichtige Informationen werden vergessen. Also sind weitere Nachrichten nötig. Der Posteingang ist aber nun einmal kein fein ordentlich gegliederter Chat. Da kann es schnell passieren, dass sich Klarstellungen mit den verwirrten Antworten des Adressaten überschneiden. Am Ende hilft womöglich nur noch der Griff zum Telefon-Damoklesschwert, um das Re:-Kommunikationsgewirr zu zerschlagen.