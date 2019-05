Projekt Starlink SpaceX rollt riesige Satelliten-Flotte aus

Ein vielleicht noch größerer Kunde könnten Börsenhändler sein. Sie zahlen heute schon Millionensummen für besonders schnelle Internetverbindungen, um auf den blitzschnellen elektronischen Handelsmärkten wertvolle Millisekunden an Vorsprung zu gewinnen. Im All sind Lichtsignale rund 50 Prozent schneller unterwegs als in Glasfaserkabeln. Wenn SpaceX die Wall Street, Tokyo, Frankfurt und Co. schneller als jeder andere untereinander verbindet, könnte das ein Milliardengeschäft sein.



Aber auch vernetzte Maschinen, Sensoren in Industrieanlagen, selbstfahrende Autos oder Schiffe könnten künftig vom Draht ins All profitieren.

Um ganze Großstädte weltweit zu versorgen, reicht die Kapazität des Netzwerks zwar nicht aus. 1 Terabit pro Sekunde sollen 60 Satelliten zusammen bereitstellen - das entspricht dem Download von etwa 26 DVDs pro Sekunde. Viel, aber nicht genug, um Millionen Menschen mit Netflix-Streaming zu versorgen. Auf dem Land könnte das schnelle Netz aus dem Erdorbit aber für ausgewählte Kunden ein interessantes Angebot sein.



Eine technische Hürde muss Elon Musk dazu allerdings noch überwinden: Billige und zuverlässige Antennen sind nötig, um die Funksignale aus dem Himmel zu empfangen. Bisher setzte die Industrie auf große, teilweise bewegliche Satellitenschüsseln. Doch die sind teuer und wartungsintensiv.

Darum setzt SpaceX auf so genannte Phased-Array-Geräte: Flache Antennen von der Größe eines Schneidebretts in der Küche. Sie kommen ohne bewegliche Teile aus – und können trotzdem, wenn ein Satellit hinter dem Horizont verschwindet, zum nächsten umschalten. Start-ups wie Kymeta arbeiten an solchen Geräten. Noch sind die aber nicht marktreif und gelten ebenfalls als teuer. Anbieter wie OneWeb ließen zuletzt durchblicken, ihnen sei ein Durchbruch bei der Technik gelungen.