Provokation am Persischen Golf Satellitenbild zeigt, wie Iran auf offener See einen Öltanker entführt

Am Mittwoch hatten mutmaßliche iranische Revolutionsgarden den in Panama registrierten griechischen Tanker „Niovi“ in der Straße von Hormus erst mit Schnellbooten gejagt und dann die Kontrolle über das Schiff übernommen. Ein europäisches Radarsatellitenbild zeigt nun jenen Moment und bestätigt damit die Darstellung der amerikanischen Marine. Die hatte ein Video des Vorfalls auf Twitter veröffentlicht.