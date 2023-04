Quartalszahlen: Harter Wettbewerb verhagelt T-Mobile erneut die Bilanz

Dennoch hob das Unternehmen seine Gesamtjahresziele für das Kundenwachstum an. Es rechnet nun mit einem Plus von 5,3 bis 5,7 statt fünf bis 5,5 Millionen. T-Mobile, an dem die Telekom inzwischen die Mehrheit hält, war im vergangenen Jahr der Wachstumstreiber für den Bonner Konzern. Jeweils rund zwei Drittel des Umsatzes und des operativen Gewinns steuerte die US-Sparte zum Konzernergebnis bei. Allerdings musste sie zum Jahresende bereits einen ersten Umsatzrückgang hinnehmen.