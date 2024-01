Der hohe Beratungsbedarf rund um den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen treibt IBM neue Kunden zu. Die Aufträge rund um diese Technologie hätten sich in den vergangenen Monaten verdoppelt, teilte der IT-Konzern am Mittwoch mit. Davon entfalle etwa ein Drittel auf Software wie die KI-Plattform Watsonx und der Rest auf Dienstleistungen.