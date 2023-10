Quartalszahlen: Samsung erreicht beste Quartalsergebnisse des Jahres

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung rechnet nach seinem besten Quartalsergebnis in diesem Jahr mit einer allmählichen Erholung der Chipnachfrage im Jahr 2024. Die Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in Geräten werde 2024 den Appetit auf DRAM-Chips in Premium-Produkten steigern, teilte der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones am Dienstag mit. Die Nachfrage nach PCs und Mobiltelefonen werde wahrscheinlich von einigen Erneuerungszyklen bei Produkten im nächsten Jahr profitieren.