Ranking 2023 Das sind die meistverkauften Videospiele weltweit

„Overwatch“ ist ein von Blizzard Entertainment entwickelter teambasierter „First-Person-Shooter“, der am 24. Mai 2016 veröffentlicht wurde. In einer lebhaften futuristischen Umgebung kämpfen Spieler in vielfältigen Modi mit einer breiten Auswahl an Charakteren, um Spielziele zu erreichen. Jeder Held verfügt über individuelle Fähigkeiten und Kräfte, die taktisch im Teamspiel genutzt werden. Das Spiel betont Teamarbeit und strategisches Denken, wobei die richtige Heldenkombination entscheidend ist. Blizzard hat das Spiel über die Jahre hinweg kontinuierlich um neuen Inhalte, Karten, Helden und Spielmodi erweitert. „Overwatch“ hat eine globale Community aufgebaut und sich als erfolgreicher E-Sport-Titel etabliert.