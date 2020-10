Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschland fällt im digitalen Wettbewerb weiter zurück

Deutschland verliert bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit laut einer neuen Studie der privaten Wirtschaftshochschule IMD an Boden. Die Bundesrepublik fiel in der Rangliste auf den 18. Platz unter 63 Ländern zurück. 2016 lag sie noch auf Platz 15, wie die Hochschule in Lausanne in der Schweiz berichtet. Die Ökonomen untersuchen, wie stark Länder auf digitale Technologien setzen. Das könne ein wichtiger Indikator dafür sein, wie gut Länder durch die Coronapandemie kommen, erläutern die Experten. Denn: „Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowohl des Einzelnen als auch des privaten Sektors kann auch ein großer Teil des Puzzles für Länder sein, die versuchen, ihre Wirtschaft nach den Schlägen von Covid-19 wiederaufzubauen“, sagte Christos Cabolis, Chefökonom des IMD World Competitiveness Center.