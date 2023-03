Raumfahrt: Saudische und VAE-Investoren wollen offenbar bei SpaceX einsteigen

Kapitalgeber aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wollen sich einem Medienbericht zufolge am Weltraumunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk beteiligen. Eine Einheit des saudi-arabischen Investmentfonds und ein in Abu Dhabi ansässiges Unternehmen planen eine milliardenschwere Investition, berichtet die Technologie-Nachrichtenseite „The Information“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.