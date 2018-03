Das Versprechen der Branche ist ein anderes. 5G soll für einen „revolutionären Sprung“ in ein neues Mobilfunk-Zeitalter sorgen und alles übertreffen, was es in den vergangenen 25 Jahren in der mobilen Kommunikation gegeben hat. Die Übertragungsgeschwindigkeit soll auf zehn Gigabit pro Sekunde explodieren, 100-mal schneller als bisher. Die Latenzzeiten auf eine Millisekunde sinken, 30 bis 50-mal schneller als bisher. Eine Million Verbindungen pro Quadratkilometer soll die neue 5G-Technik verarbeiten, 100-mal schneller als die heutige Technik. Und weil schon minimale Abweichungen die künftig komplett vernetzten Autos, Maschinen und Fabriken aus dem Tritt bringen können, sollen die 5G-Netze auch noch so stabil und sicher sein, dass sie keine Angriffsflächen für Hacker und Cyberkriminelle bieten. Bei autonomen Autos und vernetzten Operationssälen in Krankenhäusern entscheiden Sicherheitsmängel sogar über Leben und Tod.