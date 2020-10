Rivalität mit Google Apples Suchmaschine könnte ein Erfolg werden – unter dieser Bedingung

Dass Apple schon in den nächsten Monaten mit einer vollwertigen Suchmaschine aufwartet, die es mit der Suchgenauigkeit von Google aufnehmen kann, ist zwar nicht zu erwarten. Dazu ist der Intelligenz-Vorsprung des Suchgiganten zu gewaltig. Langfristig aber hätte die Apple-Suchmaschine gute Chancen, viele Kunden zu gewinnen. Der Schlüssel dafür liegt im konsequenten Schutz der Privatsphäre, mit dem sich der Konzern in den letzten Jahren profiliert hat – und dabei in den USA auch Konflikte mit dem FBI und anderen Sicherheitsbehörden nicht scheute.