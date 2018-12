Roboter Werden Androiden zur Gefahr oder zu Gefährten?

In Deutschland stellt Kuka aus Augsburg solche Industrieroboter her. Sie zapfen bei Aktionärsversammlungen des Unternehmens Biergläser mit herrlichen Schaumkronen voll oder fordern staunende Messebesucher zu einem Tischtennismatch heraus. Im realen Einsatz schrauben, schweißen, montieren oder stapeln sie in unnachahmlicher Präzision und Geschwindigkeit an den Fließbändern überall auf der Welt. Manche Industrieroboter arbeiten so hektisch, dass sie ihren Dienst aus Sicherheitsgründen eingesperrt in einen Käfig verrichten müssen. Andere sind so zahm, dass sie Hand in Hand mit Menschen arbeiten können. Ähnlichkeit mit uns haben diese Apparate aber keine.