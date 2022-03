Russland-Konflikt Schafft klare Regeln für Zensur im Internet!

Wer bestimmt in Zukunft, wenn die Interessen einmal nicht so klar gelagert sind, was „richtig“ oder „falsch“ ist? Dann könnte die Zensur der Gesellschaft deutlich schaden. Die aktuelle Lage verdeutlicht, dass Facebook, Google und Twitter eben das sind, was sie selbst nie sein wollten, weil ihnen eine strengere Aufsicht zu lästig ist: (über)mächtige Medienkonzerne.