Russland: Russischer Internetriese Yandex will sich aufspalten

Der russische Internetriese und Google-Konkurrent Yandex will sich angesichts des geschäftlichen Spagats zwischen seinem Heimatmarkt und westlichen Aktivitäten aufspalten. Die in den Niederlanden ansässige Muttergesellschaft erklärte am Freitag, es würden Optionen geprüft, um „die Eigentumsverhältnisse und Führung der Gruppe angesichts der aktuellen geopolitischen Lage neu zu strukturieren.“