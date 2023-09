Sam Altman „Intelligenz wird aus einem Computerprogramm entstehen“

In Zukunft sei es denkbar, dass KI nicht nur wie heute Teile von Programmen schreiben könne, sondern das ganze Programm, sagt Altman. Das könnte es besonders kreativen und talentierten Menschen ermöglichen, ihre Ideen selbst umzusetzen, bevor sie von anderen zerredet und damit gestoppt werden.



Was ist das größte Missverständnis, das Politiker über Künstliche Intelligenz haben, will Benioff wissen. Altman möchte nicht konkret auf Politiker eingehen, sondern auf etwas, das „viele Menschen nicht wahrhaben wollen“. Sie hätten zwar akzeptiert, dass die KI sich exponentiell entwickle, glaubten aber nicht, dass dieses unbegrenzte Wachstum so weitergehe. „Das ist ein Irrtum.“



