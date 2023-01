Satellitenkommunikation Der Wettlauf der fliegenden Telefonzellen

In der ersten Stufe erlaube es der neue Service Besitzern der neuen Telefone, Texte und kleine Dateien mithilfe einer Messenger-App zum Satelliten und von dort weiter in bodengebundene Netze zu schicken. Notrufmeldungen sollen dabei kostenfrei, reguläre Kurznachrichten auf Basis monatlicher Gebühren zu buchen sein. Denkbar sei ein Einsteigerpaket mit 20 Nachrichten für knapp fünf Dollar oder Euro, so Wharton. Technisch bereits vorgeplant sei zudem, dass „künftig auch Sprachverbindungen und mobile Datendienste via Sat möglich werden“.