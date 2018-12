 Schlusswort: Auf der Lichtung des Menschenparks

Mit Crispr/Cas9 lässt sich in einem recht simplen Eingriff die Keimbahn des Menschen manipulieren. Das betrifft nicht nur die Person, an welcher der Eingriff vorgenommen wird, sondern alle, die ihr genetisch folgen. Die Veränderungen der Keimzelle werden nämlich genetisch weitervererbt. Und so treten wir ein in eine neue Zeit, in der die Menschen die Fortschreibung ihrer Evolutionsgeschichte selbst in die Hand nehmen. Crispr/Cas9 ist das Medium, mit dem die Menschheit sich neu über sich selbst verständigt und die Geschichte ihrer Zukunft schon in der Gegenwart schreibt. Das ist der Einstieg in die grundstürzende Fortschrittsfahrt auf der Achterbahn der Biotechnologien, ohne Gurt und Airbag.