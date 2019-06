Schnellballsystem auf Instagram Hauptsache, große Namen!

Der Unterschied zur in Deutschland bekannten Payback-Karte, die man bei jeder großen Handelskette vorzeigen kann: Man bekomme, so erzählt er es mir später am Telefon, beim Einkaufen sofort sein Geld zurück. Ein bis zwei Prozent des Betrags. Ich würde an Leuten mitverdienen, denen ich eine Karte gebe und die damit einkaufen gehen. An neuen Unternehmen, die ich anwerbe. Und an neuen Vertriebspartnern, die ich mit ins Boot hole.