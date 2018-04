Schnelles Internet: Woran die Verkabelung Deutschlands wirklich scheitert

Die Antwort findet man ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpommern, also dort, wo der Nebel die Kanzlerin am Dabeisein und die Steine den Telekom-Chef am Baggern hindern. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist das Musterland des Breitbandausbaus. Kein anderes Land erhält mehr Förderung vom Bund, kein anderes hat so schnell alle Projekte bewilligt bekommen, keines hat so früh nur auf Glasfaser gesetzt. Und doch zeigt die Reise in zwei Landkreise in Vorpommern, warum beim schnellen Internet in Deutschland auch die Schnellsten nur Schnecken sind. Und manche nicht einmal das. Es ist ein für ganz Deutschland gültiges Lehrstück über digitale Träume und die harte Wirklichkeit aus überforderten Verwaltungen, sprunghaften Unternehmen und völlig ausgelasteten Baufirmen.