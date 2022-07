Schuldenlast: Telecom Italia streicht in der Umstrukturierung 9000 Stellen

Zugleich will Telecom Italia die Fusion des Festnetzgeschäfts mit dem staatlich kontrollierten Wettbewerber Open Fiber vorantreiben. Das sei weiterhin die bevorzugte Option, allerdings nur zu „attraktiven Konditionen“, hieß es in einer Präsentation. Vor allem Telecom-Italia-Großaktionär Vivendi will keine Zugeständnisse beim Preis machen. Zum im Konzern verbleibenden Dienstgeschäft soll weiterhin die brasilianische Tochter TIM Brasil gehören. Zudem soll sich eine Sparte um Firmenkunden kümmern und wie die Telekom-Tochter T-Systems auch Cloud- und Cybersicherheitsangebote machen.