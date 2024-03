Schweiz: Swisscom baut mit Milliarden-Deal Italiengeschäft aus

Mit dem Verkauf an Swisscom kann Vodafone-Chefin Margherita Della Valle in ihrem ersten Jahr ihr Ziel erreichen, die drei Problemmärkte des Konzerns anzugehen. Sie hat bereits das spanische Geschäft des Unternehmens veräußert und die Aktivitäten am britischen Heimmarkt mit denen von CK Hutchinson fusioniert. Nach der Übernahme will Vodafone vier Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre zurückgeben.