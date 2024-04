Die Strategie der Verschleppung und Verzögerung scheint beim Konzern leider Methode zu haben: Bereits in der Vergangenheit, so etwa bei der schweren Sicherheitslücke in seiner Exchange-Server-Software 2021, war der Konzern mit einer unangemessen späten Warnung seiner Kunden unangenehm aufgefallen. Damals wusste Microsoft bereits zwei Monate lang von der „Hafnium“ genannten, gravierenden Schwachstelle, über die Hacker nicht bloß von außen auf E-Mail-Postfächer in Unternehmen und Behörden zugreifen konnten. Sie konnten offenbar sogar komplett die Kontrolle der Server übernehmen und anschließend große Teile der sonstigen IT-Systeme mit Schadprogrammen infizieren.