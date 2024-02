Schwerer Schlag gegen Lockbit Ermittler legen eine der gefährlichsten Hackergruppe lahm

Wie die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstagmittag bestätigte, sei es gelungen, die primären Plattform von LockBit sowie anderer Hacker-Infrastrukturen über mehrere Monate zu kompromittieren und nun weitgehend lahmzulegen. Das umfasse unter anderem die Abschaltung von 34 Servern in den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Frankreich, der Schweiz, Australien, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Zudem wurden zwei LockBit-Akteure auf Ersuchen der französischen Justizbehörden in Polen und der Ukraine verhaftet.