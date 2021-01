Second Hand Warum das Geschäft mit Gebrauchtklamotten im Netz gerade jetzt so boomt

Damit ist Momox Vorreiter in einem aktuellen Trend: Denn viele Nutzer gerade in Deutschland legen auch beim Online-Shopping zunehmend Wert auf Umweltschutz und Recycling. Statt Neuware verlegen sie sich daher in Richtung Second-Hand-Mode: „Als wesentliche Haupttreiber sehe ich übervolle Kleiderschränke – und das steigende Bewusstsein der Menschen in Richtung Nachhaltigkeit“, sagt der E-Commerce-Experte Jochen Krisch vom Online-Portal Exciting Commerce. „Zudem ist es online respektive mit dem Smartphone vergleichsweise einfach und bequem, die Kleidung wieder in den Kreislauf zu geben.“