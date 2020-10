Seehofer vs. Altmaier Megahertz-Zoff: Muss die Politik zwischen Energiewende und Sicherheit entscheiden?

Deren Vertreter wittern politische Einflussnahme. Denn die Bundesnetzagentur fällt in die Zuständigkeit des Bundeswirtschaftsministeriums; selbst, wenn die Agentur in ihren Beschlüssen formal nicht an Berliner Weisungen gebunden ist. Die Stromwirtschaft wiederum konnte einem gemeinsamen Netz ohnehin wenig abgewinnen. „Wir können doch die Steuerung unserer Infrastruktur nicht von Netzkapazitäten abhängig machen, die von der Einsatzlage der Polizei beeinflusst werden“, so ein Manager aus der Stromwirtschaft kürzlich auf einem Kongress für professionelle Kommunikationsnetze in Köln.