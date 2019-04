Selbstfahrende Autos: Wie Galileo den Verkehr der Zukunft sicherer machen soll

In der Hansestadt will die Konzernforschung erstmals automatisiertes Fahren bis Level 4 unter realen Bedingungen in einer deutschen Großstadt testen. Die e-Golf mit Laserscannern, Kameras, Ultraschallsensoren und Radaren fahren auf einer ausgewiesenen Teststrecke. Ein Fahrer, der im Notfall eingreifen kann, ist immer an Bord.

Bild: Martin Seiwert für WirtschaftsWoche