Silver Lake: Finanzinvestor will Software AG für 2,2 Milliarden Euro übernehmen

Der Finanzinvestor Silver Lake will die zuletzt schwächelnde Software AG für 2,2 Milliarden Euro übernehmen. Silver Lake bietet 30 Euro je Aktie in bar, ein Aufschlag von rund 50 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie der Finanzinvestor und der Darmstädter Softwarekonzern in der Nacht zum Samstag mitteilten.