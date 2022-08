Sinkende Nachfrage : Samsung fährt Smartphone-Produktion in Vietnam zurück

„Wir werden nur noch drei Tage pro Woche arbeiten und Überstunden sind nicht mehr nötig“, sagte die 28-jährige Arbeiterin Pham Thi Thuong, die seit fünf Jahren in der Fabrik in der nördlichen Stadt Thai Nguyen tätig ist und so etwas nach eigenen Angaben bisher noch nicht erlebt hat. Statt an sechs Tagen liefen einige Bänder nur noch an vier Tagen.