Smart Home Wie Sicherheitsrouter Ihre Daten schützen

Mehrmals täglich ziehen sich die Boxen von den Servern der Hersteller aktualisierte Filter, um die smarten Haushaltsgeräte vor Viren oder Schadprogrammen abzuschirmen. Auch Listen von Webseiten, von denen bekannt ist, dass sie gehackt sind, holen sich die Firewalls dort. Außerdem analysieren sie alle Geräte, die am Netz hängen, und protokollieren bei jedem den regulären Datenfluss.



Strömen dann plötzlich viel mehr Daten ins Internet – etwa, weil Unbekannte aus dem Netz versuchen, über die Rollosteuerung Spamnachrichten zu verschicken – schlägt der digitale Wachhund an. Per App oder via E-Mail warnen die Sicherheitssysteme, sobald im vernetzten Heim Ungewöhnliches passiert. Und im schlimmsten Fall ziehen sie die digitale Zugbrücke hoch und trennen die attackierten Geräte gleich ganz vom Internet.