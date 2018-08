Smart Home: Wie Sicherheitsrouter Ihre Daten schützen

Wie in den USA, wo bereits an die zehn Hersteller ähnliche Technik verkaufen, werden auch in Deutschland weitere Anbieter folgen. Der schwäbische Hersteller Avira hat seine Firewall Safe Things für Ende des Jahres angekündigt. Das Hamburger Start-up eBlocker werde seine gleichnamige Filter-Box „im zweiten Halbjahr um Funktionen aus der professionellen Netzwerkabsicherung erweitern“, kündigt Gründer Christian Bennefeld an. Die Deutsche Telekom will ebenfalls mitmischen. „Wir sehen Bedarf für eine einfache Sicherheitslösung, die alle vernetzten Geräte absichert“, heißt es bei dem Konzern. „Daran arbeiten wir aktuell.“